Президент вручив Шевченківські премії п’ятьом номінантам

Глава держави взяв участь у церемонії вручення Національної премії імені Тараса Шевченка, яка відбулася у 195-ту річницю від дня народження поета. Вітаючи лауреатів, Президент відзначив величезну роль спадку Тараса Шевченка для творення української державності. Глава держави закликав українців до гідності та об`єднання на ґрунті національної ідентичності. Про це сьогодні ЗІК повідомила прес-служба Президента України.

«Я прошу до об`єднання. Я прошу об`єднання навколо нашої мети, навколо нашої ідеї – кінець-кінцем, навколо нашої волі...Треба відмежуватися від політичного бруду. Треба відкрити вікна і двері для свіжого повітря. Вітер здіймається – нове покоління прийде, і наше завдання, принаймні, не втягти його у трясовину гнилих традицій. У нинішньому часі повинен постати голос національної гідності», – сказав Президент.

Довідка.

На здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2009 року було подано 69 творів та робіт. До третього туру допущено 19 творів та робіт.

На заключному засіданні 16 лютого 2009 року Комітет прийняв рішення про присудження премії п`ятьом номінантам. Ними стали поет Павло Гірник, художник Віктор Гонтаров, актриса Лариса Кадирова, публіцист Володимир Мельниченко і майстер народного малярства Віктор Наконечний.