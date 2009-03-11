Lama відправляється у всеукраїнський концертний тур

Lama офіційно заявила, що приступила до підготовки першого всеукраїнського концертного турне. Наприкінці весни на підтримку альбому «Світло і Тінь» заплановано відвідати близько 30-ти найбільших міст України. Кожен виступ міститиме в собі справжнє лайвове шоу разом з VJ-інгом та сцеціально розробленою музичною драматургією. По кілька днів на тиждень група працює на студії над відточенням концертної програми і обіцяє зробити тур однією з найбільш значимих подій в музичному житті країни.

«Цей тур буде справжнім сюрпризом для шанувальників живого звуку, ми збираємось показати незабутнє шоу й задовольнити найвибагливішого слухача», – запевняє Lama.

Усе розпочнеться 23 квітня з Івано-Франківська й закінчиться наприкінці травня столичним концертом. Щільний гастрольний графік організатори поки що тримають у таємниці, але найближчим часом обіцяють оголосити перелік усіх міст. «Я вже давно мріяла продемонструвати свою творчість у одному цілісному концертному турне, де я з групою могли б викластися на всі сто», – каже Lama.