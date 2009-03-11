Лауреати ювілейного рейтингу «Книжка року 2008»

6 березня у приміщенні актового залу Національного педагогічного університету імені Драгоманова відбулася церемонія нагородження лауреатів Х ювілейного рейтингу „Книжка року 2008”. Цього року лідерство у рейтингу розділили між собою видавництва „Факт” та „Києво-Могилянська академія”.

Переможці традиційно визначалися у семи номінаціях, яків в свою чергу були розбиті на підномінації. Окремо визначалися „Видавничий імідж року”, „Краща книжкова серія” та володар Гран-прі.

Номінація «Красне письменство» Підномінація «Сучасна українська проза, есеїстка, драматургія»: Михайло Бриних «Шахмати для дибілів» (Факт)

Підномінація «Жанрова література»: Василь Кожелянко «Чужий» (Кальварія)

Підномінація «Сучасна зарубіжна проза, драматургія»: Чарльз Буковскі «Поштамт» (Факт)

Підномінація «Сучасна поезія, афористика»: «Дивоовид. Антологія української поезії ХХ століття; Літургія кохання; Біла книга кохання» (Навчальна книга-Богдан)

Підномінація «Популярні видання, історична белетристика»: «Україна: хронологія розвитку. Т.3. Від Батиєвої навали до Люблінської унії» (Кріон)

Підномінація «Дослідження. Документи»: «Великий голод в Україні 1932-1933 років. Свідчення очевидців для Комісії Конґресу у США» (Києво-Могилянська академія)

Підномінація «Біографія. Мемуари»: Григорій Костюк «Зустрічі і прощання. Спогади у двох книгах» (Смолоскип)

Номінація «Хрестоматія» Підномінація «Українська та зарубіжна художня класика»: По одному віршу ста поетів. Збірка японської класичної поезії 7-13 ст. (Грані-Т)

Підномінація «Літературознавство»: Омелян Пріщак «Коли і ким було написане "Слово о полку Ігоревім"» (Обереги)

Підномінація «Критика. Біографія. Мемуари»: Юрий Шевельов «Вибрані праці. У 2 книгах» (Києво-Могилянська академія)

Номінація «Софія» Підномінація «Зарубіжна гуманітаристика»: Едвард Саїд «Культура й імперіалізм» (Критика)

Підномінація «Українська гуманітаристика»: Сергій Кримський "Під сигнатурою Софії" (Києво-Могилянська академія)

Номінація «Обрії» Підномінація «Науково-популярна література, публіцистика»: Юрій Шаповал «Держава» (Балтія-Друк)

Підномінація «Спеціальна література»: Богдан Черкес «Національна ідентичність в архітектурі міста» (Львівська політехніка)

Підномінація «Енциклопедичні видання»: «Національний атлас України» (Картографія)

Номінація «Дитяче свято» Підномінація "Твори для дошкільнят і молодших школярів": "100 казок. 2-й том» (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

Підномінація "Твори для середніх і старших школярів": Олександр Гаврош "Пригоди тричі славного розбійника Пинті" (Видавництво Старого Лева)

Підномінація "Розвиваюча та пізнавальна література": "Велика ілюстрована енциклопедія України" (Махаон-Україна)

Номінація «Візитівка» Підномінація «Мистецтво»: Тетяна Кара-Васильєва "Історія української вишивки" (Мистецтво)

Підномінація "Етнологія, етнографія, фольклор": "Україна та українці. Київщина Лівобережна" (Оранта)

Підномінація "Краєзнавча і туристична література": О.В.Паталєєв "Старий Київ. Зі спогадів Старого Грішника"

Номінація "Книжкова серія": серія "Приватна колекція" (Піраміда)

Номінація "Книжковий Імідж року": видавництво "Факт"

Гран-Прі рейтингу "Книжка року 2008": Юрій Шевельов "Вибрані праці. У 2 книгах" (видавництво "Києво-Могилянська академія")

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