Жадан у Лейпцігу презентує нову книгу

13 березня на Лейпцігському книжковому ярмарку відбудеться презентація нової книжки Сергія Жадана «Відсоток самогубств серед клоунів», виданої німецько-польським видавництвом «Fototapeta».

Книжка, у якій зібрані есеї та коротка проза, видана у двох версіях - польською і німецькою мовами. Тексти Сергія Жадана супроводжують фотографії Яцека Дзязковскі, які були зроблені восени 2004 року у Львові.

Як заявив Сергій Жадан «Буквоїду», не виключено, що книжка разом із фотографіями буде презентована і в Україні.