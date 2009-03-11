Жадан у Лейпцігу презентує нову книгу
16:17, 11 березня 2009Культура
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Видана у двох версіях
13 березня на Лейпцігському книжковому ярмарку відбудеться презентація нової книжки Сергія Жадана «Відсоток самогубств серед клоунів», виданої німецько-польським видавництвом «Fototapeta».
Книжка, у якій зібрані есеї та коротка проза, видана у двох версіях - польською і німецькою мовами. Тексти Сергія Жадана супроводжують фотографії Яцека Дзязковскі, які були зроблені восени 2004 року у Львові.
Як заявив Сергій Жадан «Буквоїду», не виключено, що книжка разом із фотографіями буде презентована і в Україні.
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