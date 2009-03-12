Закулісся Шевченківської премії: члени журі виходили з зали на знак протесту

Уперше в історії Національної премії України імені Тараса Шевченка нею не відзначили твір художньої прози, пише тижневик «Коментарі:».

Не присуджено нагороди і за досягнення в кіномистецтві.

Якщо з кіно все зрозуміло, відзначає видання - не за «Богдана-Зиновія Хмельницького» ж давати! - то ситуація, яка виникла під час визначення достойного кандидата в красному письменстві, варта окремої розмови, оскільки ця номінація є для Шевченківської премії однією з визначальних.

Як стало відомо «Коментарям:» з неофіційних джерел, члени комітету, які представляють письменницьку спільноту (Андрій КУРКОВ, Тарас ФЕДЮК, Марія МАТІОС, Василь ГЕРАСИМ’ЮК, Іван ДРАЧ, Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ) розійшлися в думках - давати нагороду за заслуги автора на літературній ниві чи за мистецьку вартість твору, відкривати «невідомих геніїв» чи давати «бонус» тим, кого сучасний читач знає непогано.

Крім того, виразно окреслилося протистояння між «новими» і «старими» членами комітету. Розбіжності були такими сильними, що дехто з учасників засідання навіть виходив із зали на знак протесту. Жертвою цих розбіжностей стала кандидатура відомого письменника й кіносценариста Василя ПОРТЯКА та його збірки новел «У снігах» - її вважали фаворитом цьогорічної премії. Цікаво, що книжка В.ПОРТЯКА уже вдруге номінується на Шевченківську премію - минулого року лаври у неї відібрав роман Любові ГОЛОТИ «Епізодична пам’ять», нагадує видання.

Проте, пише тижневик, не слід вбачати у цьому рішенні Шевченківського комітету ознаку оновлення премії, зміну критеріїв та принципів добору, про що в грудні місяці говорив новий голова комітету, директор Інституту літератури НАН України, шевченківський лауреат Микола ЖУЛИНСЬКИЙ.

Причина, через яку держава не змогла назвати свою «книжку року», прозаїчна — члени Шевченківського комітету просто не змогли домовитися. Розумної альтернативи «новому» В.ПОРТЯКУ «стара гвардія» не запропонувала, резюмують «Коментарі:».

Поки що єдина помітна зміна у політиці присудження Шевченківських премій - зменшення кількості лауреатів до п’яти осіб. Минулого року їх було аж 18. Однак така виняткова вимогливість, за інформацією тижневика, пояснюється ще й фінансовими труднощами. Як стало відомо «Коментарям:» з неофіційних джерел, членів комітету попередили, що грошей є лише на сім премій. Втім, розмір Шевченківської премії таки збільшився - минулого року він становив 130 тис. грн., нині ж - 160 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня 2009 р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про присудження п’яти митцям Національної премії імені Тараса Шевченка. Рішення прийнято на підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Президент постановив присудити Національну премію України імені Тараса Шевченка 2009 року: поетові Павлу ГІРНИКУ - за книгу віршів «Посвітається»; художнику Віктору ГОНТАРОВУ – за серію полотен «Мій Гоголь» та цикл живописних робіт; актрисі Ларисі КАДИРОВІЙ – за галерею жіночих образів у моновиставах та внесок у розвиток українського театрального мистецтва; публіцисту Володимиру МЕЛЬНИЧЕНКУ – за документально-публіцистичні книги «Тарас Шевченко: «Моє перебування в Москві», «На славу нашої преславної України» (Тарас Шевченко і Осип Бодянський)»; майстрові народного малярства Віктору НАКОНЕЧНОМУ – за серію картин «Краю мій сонячний».