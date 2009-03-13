У Києві стартував Український модний тиждень

Традиційно його відкрила Лілія Пустовіт. Її колекцію в дусі 60-х уже бачили в Дюссельдорфі та Москві. Основний акцент – на форми та очікування якогось дива. Дівчатам дизайнерка пропонує завужені донизу штани, асиметрію і кольори на вибір: від рожевого до чорного і синього.

Синій – основний колір і в Вікторії Гресь. Колекція «Наречена синьої бороди» має зробити жінку жінкою, а чоловіка – надихнути на її захист.

Це традиційно дорогий одяг, адже під час модного тижня одяг демонструє перший ешелон вітчизняних дизайнерів. Однак, організатори переконують: ціна означатиме якість, адже навіть під час кризи модельєри мають тримати планку.

Ірина Данилевська, засновниця та голова оргкомітету Українського модного тижня: "Кожен дизайнер завжди визначав самостійно ось цей додаток на ім‘я, але зараз, не залежно від того, у когось це було 5%, у когось 25 відсотків – це єдине, що можна переглянути, бо якість речей не буде погіршуватись через те, що зараз криза".

ICTV