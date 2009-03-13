Мер Львова нарікає на Вовкуна

Міський голова Андрій Садовий звернувся до Міністерства культури та туризму України з проханням надати фінансову допомогу для проведення ремонтно-реставраційних робіт у музеї національно-визвольних змагань. У відповідь на звернення міського голови Міністерство культури та туризму України відмовилось фінансувати ремонтно-реставраційні роботи у музеї національно-визвольних змагань, що на вул. Лисенка, 23а. Про це сьогодні, 13 березня, ЗІК повідомила прес-служба Львівської міської ради.

Минулоріч з бюджету державної субвенції на цей музей було виділено 2 млн 800 грн. За ці кошти управління капітального будівництва ЛМР провело частину ремонтних робіт.

Як повідомив заступник міського голови з гуманітарних питань Василь Косів, зараз потрібні кошти на проект та створення експозиційного обладнання у музеї національно-визвольних змагань.

«Історичному музею передали в оренду приміщення депо Львівелектротрансу». Але музей ці приміщення здав у суборенду – там продають вживані автомобілі. Назвати це музейною діяльністю не можна. Щодо інших приміщень Історичного музею (вул. Федорова, 38), то музей здав їх у суборенду підприємству, яке виготовляє віконні рами», – повідомив заступник міського голови з гуманітарних питань Василь Косів.