На Євробаченні – черговий скандал

Бельгійський фан-клуб Елвіса Преслі "ElvisMatters" звернувся до керівництва Європейського мовного Союзу з вимогою виключити Бельгію зі списку учасників Євробачення.

10 березня було офіційно оголошено, що на конкурсі Євробачення-2009 у Москві Бельгію представлятиме співак Патрік Ушен з піснею "Copycat". Співак працює в стилі "рокабіллі" і в Москві виступить у образі а-ля Елвіс Преслі.

Пісню, з якою бельгійський співак поїде в російську столицю, написав Бенджамін Шоос, а слова до неї – Жак Дюваль. У пісні співається про гору-виконавця, який сам винайшов стиль "а-ля Елвіс Преслі", але одного разу раптом дізнався про існування оригіналу.

Фанати Елвіса Преслі вважають, що Ушен висміює короля рок-н-ролу, оскільки в пісні є слова "he`s too fat to rock`n`roll" ("він дуже товстий, щоб танцювати рок-н-рол").

Раніше розгорівся конфлікт щодо участі в Євробаченні-2009 Грузії, що вибрала для своїх виконавців пісню "We don’t wonna put in". Організатори конкурсу вважають, що пісня містить політичний підтекст, що суперечить положенням статуту конкурсу. У результаті Грузія заявила про свою відмову брати участь у пісенному конкурсі.

Нагадаємо, конкурс естрадної пісні Євробачення -2009 відбудеться в Москві з 1 по 16 травня 2009 року. Урочиста церемонія відкриття пройде 9 травня на Університетській площі на Воробйових горах, церемонія закриття – 16 травня в Гостинному дворі. Півфінали Євробачення пройдуть 12 і 14 травня, а фінал – 16 травня в спортивному комплексі "Олімпійський".

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