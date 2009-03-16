Стартував продаж квитків на Євробачення-2009

Квитки на московські концерти Євробачення-2009 поступлять з понеділка у відкритий продаж. З 10:00 за московським часом шанувальники цього міжнародного конкурсу зможуть купити квитки на концерти, які пройдуть у спорткомплексі "Олімпійський" з 11 по 16 травня.

Програма Євробачення-2009 включає 12 шоу, зокрема репетиції. Усі вони йтимуть з "живим" звуком, сценічними та іншими спецефектами. На кожному концерті організатори чекають близько 20 тис. глядачів.

Перші повідомлення про продаж квитків з`явилися на інтернет-сайтах ще в середині лютого, але організатори попередили глядачів, що це фальшивки. Справжні квитки мають декілька ступенів захисту, включаючи голограму і штрих-код з інформацією про час, ряд і місце в залі. Їх достовірність встановлюватимуть електронні прочитуючі пристрої на вході в "Олімпійський".

На фінал конкурсу, який відбудеться 16 травня, вартість квитків буде найбільш високою і складе від 1 до 30 тис. рублів. Як зазначив музичний продюсер конкурсу Юрій Аксюта, квитки за найвищою ціною – VIP-квитки, яких зовсім небагато. У їх власників буде низка переваг, наприклад, спеціальна парковка для автомобіля і окремий вхід.

Вартість квитків на півфінали (12 і 14 травня) – від 800 до 20 тис. рублів. А найекономічнішим варіантом стануть квитки на денні та вечірні репетиції за ціною від 300 до 1800 рублів. Придбати і забронювати квитки можна через офіційний контакт-центр конкурсу, який працюватиме без вихідних з 09:00 до 22:00 за київським часом як на російській, так і на англійській мовах.

Також продаж вестиметься через офіційний сайт огляду – eurovision.1tv.ru, у касах "Олімпійського" і в офіційних квиткових партнерів: Parter.ru, Kontramarka.ru, Ticketland, Kassir.ru, Concert.ru, Showtrade.

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