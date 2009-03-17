«Могилянка» запрошує на творчий вечір Ірванця і Бойченка

Бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія» запрошує на спільний вечір Олександра Ірванця і Олександра Бойченка, що відбудеться в четвер 19 березня о 17.00 в приміщенні бібліотеки Антоновичів (читальна зала 25, другий поверх) вхід до бібліотеки через браму Староакадемічного корпусу. Вхід вільний.

Модератор зустрічі – Богдана Матіяш.

Олександр Ірванець – поет, прозаїк, драматург, підскарбій легендарного літературного угрупування Бу-Ба-Бу, редактор відділу культури в журналі «Україна».

Олександр Бойченко – керманич часопису «Потяг-76», літературний критик, колумніст часопису «Український Журнал» (Прага).