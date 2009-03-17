Перенесено дату проведення фестивалю ”Таврійські ігри”

XVIII фестиваль "Таврійські ігри", який заздалегідь був запланований на 1-3 травня 2009 року, відбудеться в інший термін.

Про це повідомили організатори фестивалю.

За їх словами, зміна дати проведення "Таврійських ігор" викликана нововведеннями в схемі підготовки фестивалю і його форматі.

"18 років – чудовий привід для оновлення, новацій і цікавих організаційних знахідок", – цитує прес-служба почесного президента фестивалю Миколу Баграєва.

Він зазначив, що "усі попередні 17 фестивалів "Таврійські ігри" проходили на високому організаційному рівні" завдяки тому, що "організатори не стояли на місці, вони шукали нові можливості для удосконалення".

Перенесення дати фестивалю викликане в першу чергу цими бажаннями, сказав Баграєв. Він упевнений, що нововведення підуть на користь фестивалю і українському шоу-бізнесу в цілому.

Про які саме нововведеннях йде мова, не повідомляється.

Про дату проведення ХVIII-го фестивалю "Таврійські ігри" буде поінформовано додатково.

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