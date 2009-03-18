Визначено порядок виступів у другому півфіналі Євробачення-2009

На жеребкуванні виступів країн-учасників "Євробачення-2009" у Москві визначився порядок виступів у другому півфіналі конкурсу, що відбудеться 14 травня в СК "Олімпійський".

Відкриє другий півфінал Хорватія, далі виступатимуть по черзі - Ірландія, Латвія, Сербія, Польща, Норвегія, Кіпр, Словаччина, Данія, Словенія, Угорщина, Азербайджан, Греція, Литва, Молдавія, Албанія, Україна, Естонія, Нідерланди.

Номера виступів цих країн дістав із чаші, де були 24 "матрьошки" із цифрами, переможець торішнього "Євробачення" співак Дмитро Білан.

ICTV