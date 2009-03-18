У неділю відбудеться прем`єра фільму «Чорта з два»

У неділю, 22 березня, о 18:10 на телеканалі «Інтер» відбудеться прем`єра української кінострічки «Чорта з два».

Про це на прес-конференції в УНІАН розповіли творці фільму.

Фільм «Чорта з два» є спільним проектом компанії «Інтер Медіа Продакшн» і студії «Ілюзіон філмз», яку очолює відомий режисер Роман БАЛАЯН. Відповідно, продюсерами картини виступили директор компанії «Інтер Медіа Продакшн» Єгор БЕНКЕНДОРФ і представник «Ілюзіон філмз» Сурен БАЛАЯН.

Сценарій картини написано за мотивами однойменного роману російської письменниці Тетяни ПОЛЯКОВОЇ, а її сценаристом виступив Павло ФІНН.

Продюсер Є.БЕНКЕНДОРФ розповів, що фільм зняли оператор Богдан ВЕРЖБИЦЬКИЙ і режисер Сергій МАСЛОБОЙЩИКОВ. Водночас, відповідаючи на питання журналістів, продюсер підтвердив, що імені С.МАСЛОБОЙЩИКОВА не буде в титрах до фільму. За словами Є.БЕНКЕНДОРФА, після закінчення зйомок С.МАСЛОБОЙЩИКОВ вирішив, що стрічка вийшла недостатньо «серйозною» і запропонував замінити в титрах його справжнє ім`я на псевдонім. Проте продюсери з цим не погодилися, і таким чином, зазначив Є.БЕНКЕНДОРФ, на прохання режисера він не фігуруватиме в титрах до стрічки.

До акторського складу фільму увійшли українці Олег ПРІМОГЕНОВ, Віталій ЛІНЕЦЬКИЙ, Олег ДРАЧ, а також російські актори Сергій НІКОНЕНКО, Олексій ГОРБУНОВ, Валерій БАРІНОВ. У головних ролях знялися російська актриса Ганна АРЛАНОВА і дев`ятирічний київський школяр Вітя ГЛАДУШ.

Є.БЕНКЕНДОРФ також розповів, що зйомки тривали 21 день, а бюджет фільму - 300 тис. доларів США.