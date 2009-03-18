Мінкультури презентує фільм про досвід 40-денного голодування

Днями в приміщенні Міністерства культури і туризму України відбулась прес-конференція з презентацією майбутнього документального фільму «Шляхом Колумба», який екранізує 40-денну експедицію через Атлантичний океан української команди EQUITES.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Фільм презентує досвід 40-денного голодування під час Різдвяного посту, а також виживання в екстремальних умовах, який вже вразив українську та світову громадськість. Цей фільм формату телеканалів National Geographic, Discovery, BBC підтримано Міністерством, оскільки він спрямований на світовий кіноринок і позитивно вплине на міжнародний імідж України, стане потужним кроком у промоції українського кіно у світі.

У прес-конференції взяли участь Міністр Василь Вовкун, команда EQUITES – Голтіс, Костянтин Могильник та Андрій Супрун, кінооператор Сергій Михальчук.

«Героїчна подорож української команди EQUITES, яка нещодавно завершила свою екстремальну експедицію через Атлантичний океан, – це духовний християнський подвиг, який стверджує Україну у світі», – сказав міністр Василь Вовкун.

Напередодні Різдва завершилася унікальна науково-дослідницька експедиція Columbus Quest («Шляхом Колумба»), яка повторила маршрут першої експедиції Колумба. Протягом 40-денної експедиції через Атлантичний океан учасники команди EQUITES голодували, а воду вживали лише в обмеженій кількості. Один з них – Голтіс – провів без жодної краплини води 14 днів поспіль. «Ми не зустрінемо іншого такого прикладу в історії медицини», – коментує лікар Адріаан ван дер Варт, який супроводжував команду у плаванні. Упродовж експерименту Голтіс втратив 20 кг (23% від початкової ваги), Костянтин – 12 кг (19,5%), Андрій: 16,5 кг (15%).

«Що б не траплялось у нашому житті – все на краще... Усе наше життя – це ланцюжок випробувань, результатом яких стає усвідомлення. І якщо з тобою трапляється щось надзвичайне, ну здавалося б, зовсім погане і немає куди подітись – немудро запитувати «За що?». «Навіщо?» – ось правильне питання. Будь-яке випробування – це завжди шанс. Бог не наказує нас, а лише дає можливість нам вчитись», – зазначив провідник команди EQUITES Голтіс.

Маршрут експедиції: місто Палос-де-ла-Фронтера (Іспанія) – місто Самана (Домініканська Республіка). Подорож тривала з 28 листопада 2008 року по 6 січня 2009 року і була присвячена Різдвяному посту.

В екіпажі було семеро людей. Разом з Голтісом, Костянтином Могильником і Андрієм Супруном з команди EQUITES в експедиції брали участь капітан Віталій Зелений, матрос Анатолій Бабарика, лікар з Канади Адріаан ван дер Варт, а також відомий український кінооператор Сергій Михальчук («Коханець», «Мамай», «Мій зведений брат Франкенштейн»).

Продуктом експедиції стане документально-пригодницький науково-популярний фільм «Columbus Quest», який буде знято у декількох мовних версіях. У ролі оповідача фільму виступить зірка французького кінематографу Жерар Депардьє, який зіграв Христофора Колумба у фільмі «1492: Завоювання раю». Також друком вийде книга, присвячена експедиції і проілюстрована фотокартками з подорожі.

Зараз МКТ надсилає рекомендаційні листи відносно фільму до профільних закордонних телеканалів, таких як National Geographic, Discovery, BBC. Кіностудія «Укркінохроніка» на завдання Міністерства розробила промоційний відео-трейлер на чотирьох мовах (українська, англійська, французька, російська) для попередньої реклами майбутнього фільму на різних світових ринках.

Режисер відео-трейлеру – Костянтин Шамін, композитор – Сергій Куценко. Також «Укркінохроніка» планує зробити фільм у найсучаснішому форматі, це дозволить трансляцію фільму як на звичайних телевізійних каналах, так і на каналах, які ведуть трансляцію у форматі HDTV.

Міністерство має намір співпрацювати з командою Equites» у наступних гуманітарних проектах, які сприятимуть популяризації України та української культури в світі.