Про дитинство джазмена Луї Армстронга знімуть фільм
12:50, 18 березня 2009Культура
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Стрічка буде німою
|Луї Армстронг
У картині "Луї" будуть використані заставки з написаними фразами героїв. Фільм розповідатиме про дитинство музиканта в Новому Орлеані.
Пріцкер, який займає 246 місце в списку найбагатших людей США, виступить продюсером і режисером проекту. Він планує представити свій фільм вже в 2010 році.
Покази в шести містах Америки проходитимуть під акомпанемент сурмача Уїнстона Марсаліса.
У планах Пріцкера зняти також картину про життя Бадді Болдена, якого багат-хто вважається першим джазменом в історії музики.
У жовтні 2008 року про намір зняти біографічний фільм про Луї Армстронге заявив актор і режисер Форест Уїтакер. При цьому в картині "What A Wonderful World" Уїтакер виконає роль самого Армстронга.
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