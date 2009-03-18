Про дитинство джазмена Луї Армстронга знімуть фільм

Власник готелів Ден Пріцкер зніме німий фільм про життя американського джазового музиканта Луї Армстронга.

У картині "Луї" будуть використані заставки з написаними фразами героїв. Фільм розповідатиме про дитинство музиканта в Новому Орлеані.

Пріцкер, який займає 246 місце в списку найбагатших людей США, виступить продюсером і режисером проекту. Він планує представити свій фільм вже в 2010 році.

Покази в шести містах Америки проходитимуть під акомпанемент сурмача Уїнстона Марсаліса.

У планах Пріцкера зняти також картину про життя Бадді Болдена, якого багат-хто вважається першим джазменом в історії музики.

У жовтні 2008 року про намір зняти біографічний фільм про Луї Армстронге заявив актор і режисер Форест Уїтакер. При цьому в картині "What A Wonderful World" Уїтакер виконає роль самого Армстронга.

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