На ”Чайку” їде CINEMA BIZARRE

Став відомий повний склад учасників рок-фестивалю "Чайка Open Air", який відбудеться 6 і 7 червня на аеродромі Чайка. Як повідомляє офіційний сайт фестивалю, хедлайнерами другого дня стали кумири європейських дівчаток група хлопчача з Німеччини CINEMA BIZARRE.

Окрім іміджу sexy, вони є богами емо-культури, популярної серед українських тінейджерів. За словами організаторів, виступ групи триватиме більше години і відбудеться не дуже пізно, щоб потрапити на нього могла будь-яка вікова категорія фанатів.

Також на Чайці виступлять гурти: «Король і Шут», «Аліса», «Брати Гадюкіни», «Дельфін», Rasta, ВВ, Devil Driver, Septicflesh, «Бум бокс". Ще одним сюрпризом для музичних фанатів буде виступ DJ Кінь, DJ Suhar, DJ Light, DJ Andrey Balkonsky, DJ Topolsky.

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