За час незалежності у Львові закрили 41 книгарню

Таке враження, що міська влада реалізовує якийсь «глобальний проект». Адже за 17 років незалежності у Львові закрили 41 книгарню. Знаковим став випадок із нещодавнім відкриттям антикризової кнайпи у приміщенні колишньої книгарні.

Таку тезу озвучив 18 березня на засідання експертного клубу Голова асоціації видавців Львівщини Михайло Ватуляк.

Проректор Львівського національного університету імені Івана Франка Марія Зубрицька додає, що в Парижі існує 2 тисячі маленьких книгарень і один великий книговидавничий центр. «У Львові легко відкрити мережу ресторанів швидкої їжі чи готель, але складно якийсь інтелектуальний, духовний осередок. З часів незалежності знакових проектів у Львові не було».

Марія Зубрицька також зазначила, що Львів – це місто студентів. «На сьогодні у Львові 140 тисяч і понад 20 тис викладачів. Тобто ¼ нашого міста, це люди, які читають і які повинні вимагати книжки. Культура читання – це широка сфера читацької аудиторі. Але існує великий розрив щодо попиту на професійну і художньої літератури. А сьогодні тиражі наших книг надзвичайно малі». Тому Марія Зубрицька вважає, що наші депутати мають брати приклад з європейських колег, які у Європарламенті виступають з промоцією книг.

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