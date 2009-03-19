Київ чекає на другу ”Непопсу”

2 квітня у Києві пройде друга церемонія вручення музичної Джем FM-Премії «Непопса», якою традиційно нагороджуються кращі представники сучасної української музики, що не підпадає під визначення загальноприйнятого «формату».

Цьогоріч премії «Непопса» будуть вручатися по 9-ти категоріях - в тому числі «Кращий гурт», «Кращий вокаліст», «Вокалістка», «Альбом» та «Кліп року». Серед номінантів «Непопси» присутні такі імена, як «Моторролла», «SuperDivka», С.К.А.Й., «Riffmaster», Дизель feat. «Новий Союз», «Крихітка Цахес» та «Братья Карамазовы».

«Фішкою» цьогорічної церемонії вручення премії «Непопса» стануть «приховані дуети» - до восьми учасників церемонії приєднаються ще вісім музикантів, імена яких Джем FM триматиме в секреті до самої церемонії, яка відбуватиметься, як і минулого року, у столичному «Докер Пабі».

Нагадаємо, що минулого року лауреатами премії «Непопса» стали Каша Сальцова («Крихітка Цахес»), гурти С.К.А.Й., Green Grey, Esthetic Education та Павло Гудімов.

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