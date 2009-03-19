Колекція Джанні Версаче продана за 7,5 мільйона фунтів (фото)

Колекція предметів інтер`єру, що належала італійському модельєрові Джанні Версаче, була продана 18 березня на торгах аукціонного дому Sotheby`s у Лондоні, повідомляється на офіційному сайті дому. За колекцію Версаче вдалося виручити 7,412 мільйона фунтів стерлінгів.

Найдорожчими з 545 лотів виявилися дві шафи XIX століття з деревини вишневого дерева, продані за 481 і 601 тисяча фунтів. Гіпсові копії скульптур Антоніо Канови, що зображають старогрецьких кулачних бійців Кревга і Дамоксена, пішли за 433 тисячі; серед картин найдорожчим лотом стала пара робіт Луїджі Фронджіа, копій картин Жак-Луї Давида; вони були продані за 133 тисячі фунтів.

Виставлені на торги предмети складали інтер`єр вілли модельєра в Мольтразіо.

У лютому на аукціоні Christie`s була продана колекція витворів мистецтва, що належали іншому відомому модельєрові, – Іву Сен-Лорану. Торги принесли 373 мільйона євро, зробивши колекцію Сен-Лорана найдорожчою в історії розпродажів приватних зборів.

Lenta.ru