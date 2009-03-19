Приходьте в добрий час, буде весело у нас або «Вечорниці у Гоголя»

ЮНЕСКО оголосило 2009 рік «Роком Гоголя». 200-річчя з дня народження Миколи Васильовича Гоголя також святкується цього року на державному рівні в Росії та Україні.

На честь ювілею відомого письменника, якого однаково люблять і вшановують у всіх країнах, у Москві пройдуть етно-диско «Вечорниці» – втілення унікального прогресивного напряму в сьогоднішній танцювальній музиці.

Відоме у всьому світі етно-диско організовує фронтмен гурту «Воплі Відоплясова» Олег Ськрипка. Вечорниці перед Москвою побували вже у Франції, Італії, Норвегії, Австрії, Іспанії і Америці.

Захід відбудеться в однойменному клубі «Гоголь» (Столешников провулок, 11, www.gogolclubs.ru).

01 квітня 2009 року, початок о 19:00.

У програмі: 1. Школа народних танців

Відвідувачі матимуть можливість навчиться народних танців - Краков`як, Ойра, Гречаники та інших.

2. Виступ Олега Ськрипки з "Le Grand Orchestrе" з України

За словами Олега Скрипки, на сьогоднішній день гурт є "збірним образом сучасної української музики".

3. Народна капела «Чоботи з Бугая»

Унікальна народна капела, яку свого часу Скрипка зібрав разом спеціально для "Вечорниць".

4. Танцювальний ет Ді_Джея О`Скрипки

Знаковий етно-диско-сет, побудований на актуальних вітчизняних мелодіях з елементами народного співу (world music).

Увага!!! Конкурс вишиванок серед відвідувачів – переможці одержують диск ВВ і сюрприз від Олега Скрипки.

А також спілкування, пригощання горілкою і салом і, звичайно, запальний танок!

«Вечорниці» у Москві проходять за підтримки Посольства України в РФ і «Земляцтва вихідців з Хмельницької області»; спільно з «Vecheerka.com».

ethno-disco.narod.ru