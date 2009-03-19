Музиканти відроджують “квартирники” у домі Лесі Українки

У 1899-1909 роках українська поетеса Леся Українка проживала в Києві. Поруч мешкали її друзі – видатні діячі нашої культури Микола Лисенко, Михайло Старицький, Панас Саксаганський. Погостювати до них частенько приїздив Іван Франко. О, які то були вечори!

Київські музиканти вирішили відродити традицію “зустрічей у Лесі”.

Починаючи з 20 березня 2009 року в будинку Лесі Українки знову будуть проводитися вечори музики та поезії. Камерність залу дозволяє слухачам та виконавцям творити концерт разом. Найкраще сприяє цьому акустичний формат виступів.

На першому “квартирнику” виступатиме київський гурт «Самі Свої». Вони відомі шанувальникам української рок-музики з 1996 року. За плечима гурту багато концертних та фестивальних виступів по всій Україні, є видані альбоми: «Смарагди» та «Поклик» (сольний альбом Олега Сухарєва). Уже декілька років «Самі Свої» не виступали акустичним складом. Програма цього вечора складатиметься з пісень, які слухач звик чути в електричному звучанні, а також з нових пісень, які ще не виконувались гуртом, та віршів Лесі Українки.

Концерт відбудеться у п’ятницю, 20 березня, о 19.00, у Музеї Лесі Українки на вулиці Саксаганського, 97.