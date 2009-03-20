Нацбанк презентував ювілейну монету «Микола Гоголь» (фото)

Національний банк України презентував ювілейну монету «Микола Гоголь» з серії "Видатні особистості України”.

Як передає кореспондент УНІАН, номінал монети - 5 грн., вона виготовлена зі срібла, якість чеканки – «пруф», маса в чистоті – 15,55 г, діаметр – 33 мм, тираж – 5 тис. штук. Гурт монети гладкий з поглибленим написом позначення металу і його проби – Ag925, маси в чистоті і логотипом Монетного двору Національного банку України.

На аверсі монети вгорі розміщено малий Державний герб України, підпис півколом «Національний банк України”, внизу – номінал і рік чеканки монети «5/гривень/2009”, а також зображена композиція, яка символізує дві основні теми творчості М.Гоголя: тема України з її історією, звичаями, міфами і тема імперської столиці з її світським життям.

На реверсі монети портрет Миколи Гоголя в накидці, під якою вишита сорочка, що символізує землю. Вгорі півколом розміщено напис «Микола Гоголь», внизу – роки життя «1809/1852».

Автори ескізів: Володимир ТАРАН, Олександр ХАРУК, Сергій ХАРУК. Скульптори: Володимир ДЕМ’ЯНЕНКО, Святослав ІВАНЕНКО.

Довідка УНІАН. Микола Васильович Гоголь (1 квітня 1809 р. – 4 березня 1852 р.) – великий український і російський письменник, драматург, поет.