У Петербурзі знайдено унікальні тексти до кантат Баха

У Російській національній бібліотеці (РНБ) у Петербурзі виявлено унікальні зібрання текстів до кантат і пассіонів Іоганна Себастьяна Баха.

Як повідомила доктор мистецтвознавства Тетяна Шабаліна, яка знайшла зібрання текстів, матеріали дозволили по-новому поглянути на лейпцігський період життя великого композитора.

Друкарські тексти для прихожан, знайдені в Петербурзі, швидше за все, не мали в очах сучасників особливої цінності і тому не зберігалися спеціально. І нині РНБ має в своєму розпорядженні найбагатші зібрання буклетів до церковних кантат Баха. Вони збереглися тут в єдиному екземплярі і в інших бібліотеках і архівах світу не значаться. Усі знахідки є частиною старих фондів Імператорської публічної бібліотеки, скомплектованих ще в XУIII-XIX століттях.

Це відкриття в РНБ оцінюється фахівцями в Німеччині як одна з найбільш потужних подій у вивченні творчості Баха.

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