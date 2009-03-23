Фестиваль єврейської культури закінчився в Чернігові

У Чернігові завершився п`ятий міський фестиваль єврейської культури імені Шолома Алейхема, присвячений 150-річчю з дня народження видатного письменника.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами начальника управління культури міської ради Олега ВАСЮТИ, фестиваль вже став для обласного центру Чернігівщини традиційним.

"Про наш фестиваль за роки його існування знають і в столиці України, і в державі Ізраїль", - зауважив він.

Цьогорічний фестиваль єврейської культури у Чернігові тривав чотири дні, упродовж яких відбулися різноманітні заходи. Зокрема, у музеї М.Коцюбинського пройшла презентація книги "Єврейське населення Лівобережної України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття", у міській бібліотеці імені М.М.Коцюбинського – літературні читання "Я жив, творив для нашого народу…" про життя і творчий шлях Шолом Алейхема.

Завершився фестиваль концертом творчих колективів Чернігівської єврейської общини у міському палаці культури.

Традиційно організаторами фестивалю виступили управління культури Чернігівської міськради та міська єврейська община. Також надали свою підтримку громадська організація "Центр "Джойнт", Євразійський єврейський конгрес та Благодійний фонд "Хасде Естер".