Сьогодні у бібліотеці Львова ночували майже тридцять школярів

Провести ніч не на дискотеці, а з книгою в руках. Таку незвичну пропозицію зробили підліткам працівники Центральної дитячої бібліотеки Львова. Зголосилося тридцятеро школярів. Дехто прийшов з батьками. Усю ніч не лише читали книги, але й проводили літературні конкурси, дивились фільми та пили каву.

Зустрічаючи відвідувачів, гардеробниця Наталя за звичкою вітається, як удень, хоча на годиннику – дев’ята вечора. У Центральній дитячій бібліотеці Львова – справжній ажіотаж. Тут уперше в Україні запросили дітей провести поруч із книгами всю ніч.

Наталія Бібіка, завідувач відділу обслуговування Центральної дитячої бібліотеки: "Я хочу, щоб бібліотеку люди сприймали як сучасну структуру, сучасну установу – культурну, освітню, дозвільну. Щоб люди сприймали бібліотеку як місце, де їхня дитина може відпочити, поспілкуватися з друзями, зрештою, поспілкуватися з бібліотекарем, цікавим бібліотекарем".

Завідувач бібліотеки Наталія Бібіка працюватиме у нічну зміну вперше. Хоч і має стаж роботи понад тридцять років, та хвилюється більше, ніж маленькі читачі. В дитячих очах – запал і впевненість. І не лише тому, що для них доступні всі полиці з книгами. Вночі тут будуть конкурси, фільми і кава з ласощами. А ще – театральна сценка про піратів – від постійних читачів.

Леся Диванчук, читач: "Це з підручних матеріалів. Батькова сорочка, батьковий пояс, зроблена нашвидкуруч маска, бандана - от і я. Макіяж – і все. Це маленький рецепт мого амплуа".

Читання вночі бібліотекарі організували для старших школярів. Обов’язкова умова участі – письмова згода батьків. А дехто з дорослих разом із дітьми залишився на ніч у бібліотеці. Учні читали новинки фантастики, батьки – наукову літературу.

Ольга Рось, читач: "Син узяв Дяченків. Прочитав одну чи дві книжки, а тут почав читати і знов читає, не відриваючись. А я читаю про погоду, атлас".

Незвична акція нічного читання має залишитися в пам’яті дітей на все життя, кажуть організатори. І нагадувати їм, що з книгою завжди цікаво. Сьогодні у Центральні дитячій бібліотеці Львова ночували майже тридцять школярів. О сьомій ранку всі пішли додому спати. Адже тепер у школах канікули.

"Факти", ICTV