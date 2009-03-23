Даррен Аронофські представить у Києві фільм ”Рестлер”

У неділю, 29 березня, до Києва приїжджає знаменитий американський режисер Даррен Аронофські, відомий за фільмами "Пі", "Реквієм за мрією", "Фонтан".

В українській столиці Даррен Аронофські (Darren Aronofsky) представить свій новий фільм "Рестлер" (Wrestler), який одержав "Золотого лева" на Венеціанському фестивалі.

Головну роль у стрічці зіграв Міккі Рурк. За роль у цьому фільмі актор удостоєний "Золотого глобуса", а також номінувався на премію "Оскар" у категорії "Краща чоловіча роль".

"Рестлер" стартує в українському прокаті 16 квітня. 29 березня відбудеться закритий до прем’єрний показ стрічки, після чого Аронофські дасть прес-конференцію.

Фільм "Рестлер" розповідає історію борця Ренді Робінсона на прізвисько Таран, який вимушений залишити ринг через перенесений інфаркт і намагається знайти собі інший сенс життя. Як зізнався Міккі Рурк, ця роль співзвучна з його біографією.

"Це найскладніший фільм, який я зробив, але і самий кращий фільм, який я зробив", – заявив актор.

Даррен Аронофські народився у Нью-Йорку, в Брукліні в сім`ї шкільних вчителів Абрама (Абе) і Шарлоти Аронофські. Його батько викладав природничі науки і був деканом середньої школи Бушвіка. Аронофські закінчив одну з кращих шкіл в країні – середню школу Едварда Мероу (Нью-Йорк). Після закінчення школи він протягом 6 місяців подорожував по Близькому Сходу, Європі і Гватемалі, а в 1987 році поступив у Гарвардський університет, де вивчав антропологію, кіно та анімацію.

У 1990 році як курсову робот зняв свій перший фільм "Чистка супермаркету". У цьому ж році він закінчив Гарвард, одержавши ступінь бакалавра мистецтв на відмінно. Через рік Даррен переїздить до Лос-Анджелеса, щоб вчитися режисурі в консерваторії Американського інституту кіномистецтва.

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