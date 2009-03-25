У Тимошенко заснували літературно-творчу премію
14:53, 25 березня 2009Культура
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Вовкун розповів, кому даватимуть 12 тисяч
Кабінет міністрів України заснував літературно-творчу премію ім. Гоголя.
Про це журналістам повідомив міністр культури Василь ВОВКУН.
Він уточнив, що премія встановлена у розмірі 12 тисяч гривень.
«Сподіваюся, що перші номінанти будуть вже наприкінці цього року», - сказав В.ВОВКУН. Він зазначив, що премія присуджуватиметься письменникам, творчість яких позитивно впливає на імідж України.
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