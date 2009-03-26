З пам`ятника Бандері зникла гранітна плита

Правоохоронці заявляють, що гранітну плиту з постаменту пам`ятника провіднику ОУН Степану Бандері у Тернополі ніхто не крав.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, після оприлюднення облдержадміністрацією інформації про викрадення плити правоохоронці провели перевірку і встановили, що плита з фронтальної частини постаменту зберігається на складі комунального підприємства Об’єднання парків культури міста.

Виявилося, що через погані погодні умови плита відпала, після чого завідувач об’єднання парків Богдана ОЛЕЩУК розпорядилася забрати її на склад для збереження і подальшої реставрації.

Як зауважив начальник Управління обласного управління міліції Віталій МАКСИМОВ, керівництво облдержадміністрації не мало підстав для поширення неперевіреної та неправдивої інформації. Він наголосив, що правоохоронці не допустять дестабілізації ситуації в області подібними заявами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова обладміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ висловив обурення тим фактом, що з постаменту пам’ятника провіднику ОУН С.Бандері, який стоїть навпроти облдержадміністрації, невідомі викрили гранітну плиту.

“Я щиро здивований та обурений цим негідним вчинком. Стільки років тернополяни прагнули, щоб у їхньому місті постав пам’ятник провідникові ОУН, і от знайшлися вандали, які зняли та викрали гранітну плиту”, - заявив губернатор.