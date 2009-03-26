Пірс Броснан і Ума Турман стануть героями міфу

Пірс Броснан, Ума Турман, Шон Бін і Кевін Маккід, приєднаються до пантеону грецьких героїв і богів у новій картині режисера Кріса Коламбуса. Як повідомляє THR, фільм є екранізацією бестселера письменника Ріка Ріордана "Викрадач блискавки".

За сюжетом син Посейдона Персі Джексон, народжений смертною жінкою, подорожує по сучасній Америці з метою запобігання тотальній війні між жителями Олімпу. "Викрадач блискавки" – перша книга про пригоди Джексона. Усього Ріорданом було написане п`ять романів про цього героя.

Броснану дісталася роль Хірона, Ума Турман зіграє Медузу, Шон Бін приміряє на себе образ громовержця Зевса, а роль Посейдона зіграє Кевін Маккід.

Картина зніматиметься у Ванкувері і вийде в прокат, швидше за все, у лютому 2010 року. У разі успіху першого фільму, кіностудія FOX має намір екранізувати й решту книг, створивши кінофраншизу, на зразок "Гарі Поттера".

Останній твір Ріордана з цієї серії буде виданий в травні 2009 року.

Lenta.ru