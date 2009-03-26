На Прикарпатті готуються до коломийського фестивалю «Писанка»

У Коломиї на Івано-Франківщині 25–26 квітня відбудеться щорічний обласний фестиваль «Писанка». Про це 26 березня власкора ЗІКу повідомили в управлінні культури облдержадміністрації.

Урочисте відкриття фестивалю «Писанка» пройде на площі перед Музеєм писанкового розпису. Також там відбудеться виставка-продаж творів декоративно-ужиткового мистецтва.

У міському Народному домі майстри декоративного розпису дадуть майстер-класи. У складі журі – голова обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України Василь Корпанюк.

Також до фестивалю в музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського пройде круглий стіл «Важливість збереження традиційної писанки в локальних центрах розвитку декоративного розпису».