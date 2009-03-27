Ентоні Хопкінс зіграє Хемінгуея

Легендарний актор, володар премії "Оскар", Ентоні Хопкінс, який втілив на екрані культових осіб на кшталт Никсона і Пікассо, цього разу приміряє образ знаменитого американського письменника Ернеста Хемінгуея. На цю відповідальну роль Хопкінса запросив Енді Гарсія, автор сценарію і режисер фільму.

У картині Гарсія вирішив показати відносини між письменником і його компаньйоном, капітаном Грегоріо Фуентесом, з яким вони часто подорожували у відкритому морі. Фуентес став прототипом Старого із знаменитої книги Ернеста Хемінгуея "Старий і море".

За інформацією журналу ELLE, роль дружини письменника виконає актриса Аннетт Бенінг.

Подробиці