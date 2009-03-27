У Києві стартувала ”Лінія іспанського кіно”

26 березня в Києві стартував фестиваль "Лінія іспанського кіно". Фестиваль став своєрідною традицією, адже вже четвертий рік поспіль весна в Україні починається саме з іспанського кіно.

Відкрив фестиваль фільм "Одне твоє слово", який чотири рази номінували на іспанську кінопремію "Гойя". Режисером стрічки став президент Академії мистецтв та кіно Іспанії Анхелес Гонсалес Сінде. Драма, у якій поєдналися любов та смерть, розповідає про двох подруг-прибиральниць, які втікають від реальності, у якій їх ніщо не тримає, у пошуках вимріяного майбуття.

Іншою драмою фестивалю стане режисерський дебют Гаеля Гарсія Берналя "Дефіцит". Фільм про двадцятилітнього багатія, життя якого перевернула одна вечірка на заміській віллі татуся-політика – несподівано приходить відчуття безсилля перед світом, коли приходить кінець усьому, навіть політичній недоторканості.

Фільм-катастрофа "Перед загибеллю" на добре відомий сюжет – на Землю летить астероїд, шансів на порятунок нема. Однак цей банальний, на перший погляд, сюжет приніс фільму національну премію "Гойя", три премії на кінофестивалі в Малазі, а також участь у Берлінському фестивалі. До кінця світу залишається всього три дні й кожен повинен сам вирішити – віддати їх коханим чи помститися недругам.

Трилер "Крадії" промовисто натякає на сюжет уже в самій назві. Історія кохання, коли дівчину не на побачення запрошують, а пропонують навчити правильно красти. Адже головний герой опанував це мистецтво з юних літ під пильним наглядом рідної матері.

І, звісно, комедія в кращих традиція жанру – "Клуб самогубців" Роберто Сантьяго. Троє невдах, яким не вдалося поквитатися з власним життям, вирішують розпочати власний бізнес. Виявляється, підказувати іншим кращий шлях до самогубства – може стати вигідним бізнесом.

Покази в рамках фестивалю "Лінія іспанського кіно", окрім Києва, пройдуть також у Харкові (з 23 квітня) та Одесі (7 травня).