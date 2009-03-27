Сьогодні у всьому світі відзначають День театру

Міжнародний день театру відзначається щорічно, починаючи з 1962 року. Свято встановлене в 1961 році у Відні на IX Конгресі Міжнародного інституту театру (International Theatre Institute).

Міжнародний інститут театру – це міжнародна театральна організація, заснована ЮНЕСКО в 1948 році в Празі. Сприяє встановленню контакту між театрами різних країн і обміну інформацією. Об`єднує національні центри в 100 країнах світу.

Щороку Міжнародний інститут театру пропонує відомому театральному діячеві звернутися до світової громадськості з якимсь посланням, міжнародним зверненням. Перше таке послання було написане в 1962 році Жаном Кокто (Jean Cocteau), французьким письменником, сценаристом, режисером театру та кіно.

У 2008 році така місія була покладена на відомого канадського театрального режисера Робера Лепажа (Robert Lepage), який розповів про те, що не варто побоюватися настання технології на театральні підмостки. "Технологія лежить у основі театру, її не слід побоюватися, на неї слід спиратися. Збереження і виживання театрального мистецтва залежить від його здатності видозмінюватися, використовуючи нові інструменти і нову мову", – йшлося в посланні.

В Україні традиційно з нагоди Міжнародного дня театру проводяться театральні фестивалі, нагороджуються художні колективи, театри показують свої кращі спектаклі.

Слово "театр" походить від грецького "theatron" – місце для видовищ, видовище. Театр – це рід мистецтва, а також будівля, призначена для представлення драматичних творів перед публікою.

Подробиці