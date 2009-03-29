У Полтаві 1 квітня буде вихідним днем

Полтавський міський голова Андрій МАТКОВСЬКИЙ підписав розпорядження, в якому рекомендував керівникам підприємств, установ і організацій міста оголосити 1 квітня 2009 року вихідним днем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради Полтави, це зроблено з метою створення сприятливих умов для святкування 1 квітня 200-річчя з дня народження видатного земляка Миколи Гоголя, а також для участі громадян у загальноміських заходах. Водночас відповідним службам міськвиконкому доручено забезпечити безперебійну роботу підприємств громадського харчування, транспорту, зв`язку, комунального господарства, установ охорони здоров`я та культури.