У Лос-Анджелесі помер видатний французький композитор Моріс Жарр – автор музики до класичних голлівудських фільмів.

Йому було 84 роки, повідомляє ВВС. Музика Жарра звучить більш ніж у ста п`ятдесяти фільмах. Його кращі роботи було відзначено премією Американської Академії кіномистецтва. Свій перший Оскар Жарр одержав за музику до фільму "Лоуренс Аравійський" у 1962 році. У нього є ще дві статуетки за музику до картин "Доктор Живаго" і "Поїздка до Індії". З 60-х років композитор постійно працював у Сполучених Штатах. Востаннє він з`явився на публіці в лютому на Берлінському кінофестивалі, де був удостоєний нагороди «За внесок у кіномистецтво».

Эхо Москвы