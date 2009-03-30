Делегація з Лувру їде на Львівщину по роботи Пінзеля

Наступного тижня, протягом 7–10 квітня, на Львівщині перебуватиме делегація із паризького Лувру.

Як розповів ЗІКу начальник відділу зовнішніх зв’язків та промоції регіону Львівської обласної ради Тарас Возняк, основна мета візиту делегації – організація виставки робіт Іоана-Георга Пінзеля у Луврі.

У складі делегації – представники департаменту культури цього музею Женев’єва Бреск, Гельєм Шер, Аврора Беслі. У Львові їх також супроводжуватиме перший заступник міністра культури та туризму України Владислав Корнієнко.

Як розповів Тарас Возняк, гості ознайомляться із роботами Іоана-Георга Пінзеля, які зберігаються у Львівському музеї Пінзеля, побувають на Івано-Франківщині – у Бучачі, Снятині, а також відвідають Олеський замок та інші музеї Львова.