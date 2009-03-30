Джоан Роулінг вимагає прибрати свої твори з сайту електронних книг

Автор серії книг про чарівника Гарі Поттера Джоан Роулінг вимагає прибрати свої твори з сайту Scribd, що розміщує електронні книги для безкоштовного читання в он-лайні, а також для скачування, повідомляє The Telegraph.

У випадку, якщо книги як і раніше знаходитимуться на сайті, Роулінг подасть на адміністраторів Scribd до суду.

Письменницю підтримує видавництво Macmillan, що публікує книги Кена Фоллетта, – обурення представників видавництва викликало розміщення на Scribd останньої книги Фоллетта "World Without End". За даними Macmillan, за останні п`ять місяців цю книгу прочитали більше 500 користувачів.

Разом з тим, представниця Scribd Теммі Нем заявила, що адміністрація сайту завжди прибирає книги на запит видавців. "Якщо ми одержуємо подібний запит, то зазвичай реагуємо протягом 24 годин", – сказала Нем.

Сайт Scribd щомісячно відвідують до 55 мільйонів користувачів, щодня на ньому з`являється близько 50 тисяч нових документів. Зареєстровані користувачі можуть скачувати тексти у форматах pdf, doc, txt, rtf, xls, ppt і інших.

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