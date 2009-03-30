Євробачення-2009: кліп для Приходько зняв креативний продюсер шоу Лободи

Український режисер і клипмейкер Алан Бадоєв зняв кліп на пісню «Мамо», з якою російська учасниця Анастасія Приходько виступить у травні на конкурсі Євробачення-2009 у Москві.

Як повідомив продюсерський центр братів Меладзе, у конкурсному кліпі російської учасниці за три хвилини відбудеться зміна всіх пір року, декорації оживатимуть, а образи співачки змінюватися. Зокрема, Приходько з`явиться в чотирьох різних образах, які символізуватимуть осінь, зиму, весну і літо.

За словами режисера відео – українського кліпмейкера, відео на пісню «Мамо» відображає душевний стан дівчини перед зустріччю з коханим. "Для цього ми використовували не тільки різні образи, декорації і костюми, але і всі сучасні технології: комп`ютерну графіку і спецефекти", – розповів Бадоєв, який за сумісництвом є креативним продюсером шоу української учасниці Євробачення - Світлани Лободи.

Нагадаємо, що пісня «Мамо», з якою Анастасія Приходько має намір виступити на Євробаченні, стала приводом для судувого позову зі звинуваченням у плагіаті на адресу продюсера Костянтина Меладзе з боку викладачки вокалу з Ростова-на-Дону Ядвіги Псепковської. Псепковська стверджує, що відомий російський співак просто вкрав її композицію для своєї протеже Приходько. Сам Меладзе коментувати цю ситуацію відмовився, заявивши, що це всього лише істерія навколо конкурсу.

Кореспондент