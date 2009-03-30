Українські театри переживають аншлаги

Українські театри переживають справжній бум. Професійні сцени спектаклів не скорочують, а навпаки – цього сезону кожна з відомих труп готує по 2-3 прем`єри.

З листопада більшість українських театрів живуть аншлагами. На відомі спектаклі майже неможливо дістати квитки і за два місяці, хоча подекуди в столиці вони подорожчали удвічі.

Акторам державних театрів уже заборговували зарплату за місяць. Проте кількість запланованих прем`єр трупи не скорочують, хоча коректуватимуть фінанси залежно від ситуації.

Розкрити повністю свій талант саме в кризовий період – прекрасна можливість і для малих сцен. Театрали сподіваються, що ширвжиток і комерційність зникнуть з театральних підмостків.

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