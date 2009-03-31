Ейфелева вежа святкує ювілей

У вівторок, 31 березня, символ Парижа – Ейфелева вежа – починає святкування 120-річного ювілею, який продовжиться цілий рік.

Вежа, яка спочатку свого існування викликала безліч обурених відгуків, зараз щорічно приймає майже 7 мільйонів туристів і може пишатися величезною кількістю шанувальників зі всього світу.

31 березня 1889 року були завершені будівельні роботи зі зведення вежі, в яких, починаючи з 28 січня 1887 року, брали участь понад 300 чоловік.

З нагоди знаменної дати вежу наново пофарбують. 25 малярів працюватимуть протягом року. Їм буде потрібно 60 тонн фарби і 1500 пензлів. У цілому вони пофарбують поверхню площею 250 тисяч квадратних метрів. Вартість робіт оцінюється в 170 мільйонів євро.

За час свого існування Ейфелева вежа неодноразово міняла колір. Як пише Figaro, 19-е за рахунком перефарбовування паризької визначної пам`ятки почнеться у вівторок о 11:00. Нинішній колір вежі гармонує з дахами та стінами столичних будинків. Фарба проводиться фінською компанією спеціально для Ейфелевої вежі, відповідно до екологічних вимог.

Вежа була побудована в 1889 році за проектом архітектора Гюстава Ейфеля, який виграв конкурс проектів, приурочених до Всесвітньої Виставки з нагоди 100-річних роковин французької революції. Сьогодні це одна з найвідвідуваніших визначних пам`яток світу. Минулого року на вежі побували 6 мільйонів 930 тисяч чоловік. Її висота – 300 метрів (324 - з антеною), вага – 7 тисяч тонн. Вгору ведуть 1665 сходинок.

Спочатку будова обурювала багатьох городян. Лист з протестом підписали 300 відомих французів, у числі яких – Гі де Мопассан, Еміль Золя, Олександр Дюма-син, архітектор Шарль Гарньє, який сконструював будівлю Опера-Гарньє.

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