Мінкультури продовжує шукати гроші для екранізації ”Тараса Бульби”

200-річний ювілей Миколи Гоголя, що відзначать завтра, став ще й певним кінематографічним підсумком екранізацій його твору "Тарас Бульба".

Бо впродовж останніх років кілька митців світового рівня заявили про намір зняти Бульбу – це і польський кінорежисер Єжи Гофман, і французький актор Жерар Депардьє. Була низка проектів і в Україні.

Серед них переміг сценарій кінорежисера Віктора Греся, який перекладений багатьма мовами і фахівцями визнаний найкращим. За його реалізацію автор бореться вже 20 років. Однак навіть підтримка його задуму всіма українськими президентами не допомогла втілити цей масштабний проект. Грошей на нього держава не знайшла.

Тож на екрани кінотеатрів виходить лише видовищна російська версія режисера Володимира Бортка з українським актором Богданом Ступкою. Тим часом Міністерство культури продовжує шукати міжнародних партнерів, аби створити українську версію про козака Бульбу.

ICTV