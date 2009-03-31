Названо найвідвідуваніший музей світу

Лувр названо найвідвідуваним музеєм у світі: у 2008 році в ньому побувало 8,5 мільйона чоловік. Друге місце в рейтингу, який щорічно складає The Art Newspaper займає Британський музей, що прийняв 5,93 мільйона чоловік. Дані з першої десятки головних зібрань світу наводить агентство Bloomberg. На момент написання цієї замітки повний рейтинг на сайті The Art Newspaper ще не з`явився.

За підсумками 2007 року Лувр також займав перше місце, тоді як Британський музей був на четвертому, поступившись паризькому Центру Помпіду та галереї Тейт.

Третє, четверте і п`яте місця в рейтингу 2008 року зайняли відповідно вашингтонська Національна галерея (4,96 мільйона), лондонська галерея Тейт Модерну (4,95 мільйона) і нью-йоркський музей Метрополітен (4,82 мільйона). Музеї Ватикану опинилися на шостому місці (4,44 мільйона).

Найвідвідуваніші виставки в світі в 2008 році відбулися у Японії. Перша – "Скарби з храму Сесоїн" – привертала майже 18 тисяч відвідувачів на день. Подивитися на експонати другої – "Скарби з храму Якуси-дзі" – приходило по 12,7 тисячі чоловік на день.

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