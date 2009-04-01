«Ще не вмерла Гуморина» в Одесі

Сьогодні на вулицях і площах історичної частини Одеси жителі й численні гості «морської столиці» України традиційно святкують «Гуморину».

Як передає кореспондент УНІАН, на Думській площі, біля будівлі міськради, об 11.00 відкривається виставка карикатур «Дружба починається з усмішки», на розі Дерибасівської і Преображенської - конкурс «Караоке на Дерибасівській», а в місці перетину Дерибасівської та Гаванної, - шоу-програма «Посміхаємося разом з Одесою» групи артистів естради з Черкас.

Шанувальники Миколи Гоголя збираються в Саду скульптур Літературного музею, де до 200-річного ювілею відкривається пам`ятник письменнику, а в самому Літературному музеї - виставка «М.В.Гоголь в Одесі».

Опівдні на Приморському бульварі, біля пам`ятника Дюку де Ришельє, відбудеться презентація гумористичної програми «Цирк – і тільки!» у виконанні артистів цирку, на Єкатерининській площі - парад одеських команд КВН «Без жартів», а на Театральній площі - гумористична розважальна шоу-програма «Щоб я так жив, як я люблю Одесу».

О 16.00 із Соборної площі стартує карнавальна хода «Ще не вмерла Гуморина»: багатотисячна колона вирушить на Куликове поле, де о 18.00 відбудеться святковий гала-концерт «Одеса-мама приймає гостей» за участю зірок естради та одеських виконавців, який завершиться святковим феєрверком і дискотекою.

Як повідомили УНІАН у міськуправлінні інформації, в зв`язку із заходами «Гуморини-2009», на центральних вулицях міста частково перекрито рух громадського транспорту. Зокрема, на вулицях Підбєльського, Ланжеронівській, Садовій, Льва Толстого, Преображенській, Ришельєвській, Пантелеймонівській та в районі Привокзальної площі, якими проходитиме карнавальна колона.