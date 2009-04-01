У Полтаві з`явилася Алея Гоголівських героїв

Сьогодні, 1 квітня, у день народження Миколи Гоголя у Полтаві урочисто відкрили Алею Гоголівських героїв.

У полтавському сквері імені Гоголя розмістилися персонажі його творів: Солоха-відьма, Ніс, Тарас Бульба, Панна, Вакула, поряд з яким коштують чотири мішки та композиції Сорочинський ярмарок, Викрадання місяця. Завершує алею - пам`ятник самому Гоголеві, реконструйований до дня народження письменника.

Як повідомляється на офіційному сайті полтавської міськради, на реконструкцію пам`ятника і бульвару пішло близько 1 млн. гривень (на сам пам`ятник – 500 000 грн).

Пам`ятник Гоголеві (автор – видатний скульптор Леонід Позен) подарували Полтаві в 1915 році, з того часу він реставрувався лише один раз – 50 років тому.

"Гоголь близький та актуальний. Герої Гоголя народилися тут, на Полтаві. Це наші з вами земляки", – сказав міський голова Полтави Андрій Матковський, поздоровляючи полтавчан і гостей міста з святом.

"Я упевнений, що алея з цими персонажами ожила, сюди приходитимуть полтавчани, гості міста, буде багато молоді, діти, сміх", – додав мер Полтави.

Крім того, у Полтаві на місці будівлі училища, в якому вчився Гоголь, відкриють меморіальну дошку і нагородять лауреатів премії ім. Гоголя.

Також 1 квітня з нагоди свята в Полтаві відкривається Міжнародна виставка карикатур, присвячена гоголівській тематиці, пройде всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва з сучасним баченням Гоголя, всеукраїнська виставка образотворчого мистецтва "Гоголь. Україна. Світ", молодіжний костюмований хід, ярмарок сміху і жартів, фольклорне свято, студентський карнавал, конкурс костюмів та гумору, ярмарок полтавських гостинців, працюватиме Містечко народних майстрів, відкриється Козацький табір та ін.

Тим часом у селі Келеберда Полтавської області відкрили пам`ятник Тарасу Бульбі.

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