У Києві відкривається весняний книжковий ярмарок

Сьогодні в столиці розпочинається четвертий весняний Київський книжковий ярмарок, що триватиме до 5-го квітня в експоцентрі "Спортивний". На виставці відвідувачів очікують книжкові новинки від українських та зарубіжних видавництв, знайомство з письменниками-фантастами, а окремий день присвячено дитячій літературі, конкурсам та розвагам.

Книжкові видавці б’ють на сполох, пише газета "Хрещатик". За словами президента Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександра Афоніна, у цьому році прогнозують зниження кількості виданих книжок удвічі (за назвами і за накладом). Це пов’язано в першу чергу з подорожчанням поліграфічної продукції та нестачею коштів у видавництв. Одначе 2-го квітня відкривається вже вчетверте весняний книжковий ярмарок “Медвін”. На ньому мешканцям столиці останні книжки представлять понад 300 видавництв України, Росії та Білорусі. Книжки продаватимуть за цінами виробників. “Бачу виставку як один із антикризових заходів у нинішній ситуації, можливість долучитися до книжки,— зауважив Олександр Афонін.— Ми запрошуємо якомога більше киян: учнів, студентів, дорослих подивитися книжки та взяти участь у ярмаркових заходах”. Уже традиційним для виставки стали презентації нових книжок, круглі столи, зустрічі і майстер-класи з їхніми авторами — письменниками.

Відвідувачам виставки пропонують придбати літературу різної тематики: дитячу, шкільні підручники, класичні та сучасні твори, наукові дослідження та фантастику.

У межах виставки відзначать переможців конкурсу короткого роману “Євро формат-2008”, президентом якого є письменник Андрій Курков. Широку діяльність розгорне асамблея фантастики “Портал” на чолі з почесним президентом Сергієм Дяченком. Він розповів “Хрещатику”, що на виставку завітає російський письменник-фантаст Дмитро Биков, українські фантасти Генрі Лайон Олді та Андрій Валентинов. Кожен із них готує програму для творчого вечора і зустрічей із шанувальниками-однодумцями. В суботу “Портал” проводить круглий стіл “Містичне та реальне у “Білій гвардії” Михайла Булгакова”. До слова, Сергій Дяченко підготував сценарій до 8-серійної стрічки за мотивами цього твору Булгакова. На виставці він презентує фрагмент другої частини “Населений острів” та фантастичні мультфільми. Завершать “фантастичну” програму Булгаківський бал та фантастична ОлДьова дискотека, вручення призів та премій “Порталу” та премії імені Булгакова.

У суботу на виставку запрошують батьків із дітьми — на День дитячої книжки. До 60-річчя Ради Європи та 20-річчя Конвенції ООН про права дитини підготували акцію “Будуємо Європу для дітей і разом із дітьми”. В її програмі — виставка дитячої літератури та презентація нових книжок, святковий концерт до 75-річчя видавництва “Веселка”, майстерня старого Лева для дітлахів, конкурс дитячого малюнка серед дітей-інвалідів, конкурс студентських та наукових праць із правозахисної антитерористичної тематики, форум юнацької та дитячої фантастики “У світі фентезі”.

З 2-го до 4-го квітня виставка працюватиме з 10.00 до 18.00, 5-го квітня — з 10.00 до 15.00 у приміщенні експоцентру “Спортивний” (вулиця Фізкультури, 1). Вхід вільний.

З програмою заходів можна ознайомитися тут.