Літературний фестиваль «Просто так» відбудеться вдесяте

У Коростені Житомирської області 16 травня пройде Всеукраїнський літературний фестиваль «Просто так».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі інформаційно-консультативного забезпечення Коростенської міської ради.

Єдиний в Україні фестиваль сучасної літератури проходитиме у Коростені вже десятий рік поспіль для пропаганди української сучасної літератури та залучення молоді до написання творів, відзначили в міськраді.

Взяти участь у фестивалі може кожен охочий, оскільки склад претендентів не обмежується віком та рівнем освіти.

Переможці фестивалю визначатимуться в шести номінаціях - поезія, проза, літературна критика, гумор й сатира і твори для дітей. В окрему номінацію виділена творчість самих дітей (до 16 років). У кожній номінації журі визначить переможців, які одержать премії і цінні призи. Всі номінанти зможуть поборотися за гран-прі, який цього року складається з 3 тис. грн. і нетбуку.

Напередодні фестивалю - 15 травня - вдруге пройде художня акція «Література свіжого повітря», де всі охочі зможуть зібратися і продемонструвати свої творчі досягнення, а визначені самими ж учасниками переможці дістануть можливість вийти на «велику» фестивальну сцену та позмагатися за премії й призи.

Всеукраїнський літературний фестиваль «Просто Так» проходить за підтримки міської влади Коростеня, тижневика «Дзеркало тижня» і вітчизняного виробника комп’ютерів фірми «Діавест». Інформаційні спонсори фестивалю – «Дзеркало тижня», «Літературна Україна» і інформаційне агентство УНІАН.