На бієнале у Венеції Україну представить Ілля Чічкан

PinchukArtCentre представить Україну на 53-ій Венеціанській бієнале, яка відкриється 7 червня в Італії.

Український павільйон, як і два роки тому, розміститься в красивому палаці Венеції – Палацо Пападополі.

Комісаром Українського павільйону, за рішенням Міністерства культури, призначений арт-директор PinchukArtCentre Петро Дорошенко. Він відповідатиме за організацію і презентацію проекту. Дорошенко був комісаром українського павільйону і на минулій 52-ій Венеціанською бієнале, яку також представляв PinchukArtCentre і яка викликала широкий резонанс у світі. Українська експозиція "Поема про внутрішнє море" стала, за словами міністра культури Італії Франчесько Рутеллі, однією з трьох головних подій сезону.

Ім`я куратора українського проекту на 53-ій Венеціанською бієнале виявилося несподіваним. Ним стане наша спортивна зірка – боксер Володимир Кличко.

Україна представить на бієнале арт-проект "Степи мрійників", над яким працюють український художник Ілля Чічкан і японський майстер сучасного мистецтва Міхара Ясухіро. Це буде інтерактивна інсталяція. Подробиці один з авторів проекту Ілля Чичкан тримає в таємниці.

Ідея запросити відомого японського художника Міхара Ясухіро належить Петру Дорошенку. Він вирішив поєднати в проекті діаметрально протилежні культурні традиції. Як відомо, Україна завжди була на перехресті торгових, культурних і військових стремлінь цивілізацій Заходу і Сходу. Тому цього разу визначальній в тональності українській експозиції буде тема перетину і взаємопроникнення меж.

Цікаво, що Ілля Чічкан починав як fashion-дизайнер і сьогодні став відомим художником. А Міхара Ясухиро навпаки – з художнього середовища проник у світ моди, і сьогодні його називають "королем токійської вуличної моди". За словами Петра Дорошенка, подібна ситуація підводить нас до актуального питання сьогоднішнього дня – дослідження тих ролей, які люди грають у суспільстві. До речі, у недавньому перформансі Ясухиро в Парижі брав участь обвішаний гіперчутливими мікрофонами чоловік і на весь зал транслювалися стукіт його серця, зубів, клацання пальців. Все це нагадувало якусь химерну техно-музику.

53-а міжнародна Венеціанська бієнале продовжиться до 22 листопада. Її девіз "Створюючи світи" запропонував її куратор Даніель Бірнбаум. У головному виставковому проекті візьмуть участь більше 90 художників зі всього світу. Учасники національних проектів представлять 77 павільйонів.

Подробиці