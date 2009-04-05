Зануссі привезе у Вінницю польське кіно

У Вінниці з 7 по 11 квітня 2009 року проходитиме фестиваль «Дні польського кіно», які відкриє всесвітньо відомий кінорежисер Кшиштоф ЗАНУССІ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

За даними управління, в рамках «Днів польського кіно» та з нагоди 70-річчя К.ЗАНУССІ вінницьким шанувальникам буде запропонована ретроспектива фільмів режисера. Це, зокрема, стрічки «Персона нон грата», короткометражні фільми «Душа співає», «Розпусна привабливість», «Галоп», «Константа».

Показ фільмів відбуватиметься у кінотеатрі «Родина».

Довідка УНІАН. Польського кінорежисера Кшиштофа ЗАНУССІ із Вінницею пов`язують родинні відносини. Його дружина Ельжбета належить до графського роду Грохольських, який до більшовицького перевороту володів маєтностями у приміських селах Стрижавці та П`ятничанах (останнє нині входить у межі міста). У стрижавському маєтку народився і тесть режисера - граф Станіслав Грохольський. Одна з його доньок і вийшла заміж за К.ЗАНУССІ - поляка з італійською генеалогією.

За півстоліття К.ЗАНУССІ відзняв 58 кінострічок.