В Одесі з`явилася вулиця Жванецького

Сьогодні позачергова сесія Одеської міськради ухвалила рішення про перейменування бульвару Мистецтв обласного центру у вулицю Михайла ЖВАНЕЦЬКОГО, відзначивши таким чином 75-річний ювілей знаменитого письменника-сатирика, Почесного громадянина Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, о 18.00 в Одеському академічному театрі опери і балету починається авторський вечір М.ЖВАНЕЦЬКОГО, який транслюватиметься в прямому телеефірі.

Нагадаємо: свій 75-й день народження М.ЖВАНЕЦЬКИЙ відсвяткував у Москві, де був удостоєний російського ордена «За заслуги перед Вітчизною» IV ступеня.

У 1956 році він закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту за фахом «Інженер-механік підйомно-транспортного устаткування портів». Спочатку працював в Одеському порту інженером, потім - завідувачем літературною частиною Ленінградського театру мініатюр, очолюваного Аркадієм Райкіним. Тут написані знамениті мініатюри «Авас», «Дефіцит», «Вік техніки».

З Романом КАРЦЕВИМ і Віктором ІЛЬЧЕНКОМ він написав понад 300 мініатюр і монологів. У 1988 році створив Московський театр мініатюр, художнім керівником якого залишається донині.