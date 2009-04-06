Фільм Балаяна здобув Ніку

Український фільм “Райські птахи” режисера Романа Балаяна завоював російську кінопремію Ніку в категорії Кращий фільм країн СНД і Балтії.

“Райським птахам” у цій номінації вдалося обійти картину “Прощай, Гульсари!”, зняту за повістю Чингіза Айтматова казахським режисером Ардаком Аміркуловим, фільм молодого режисера Рустема Абдрашева “Подарунок Сталіну” про репресії 40-х років, комедійну драму “Невідомий маршрут” киргизького режисера Теміра Бірназарова, естонську драму “Осінній бал”.

У головній номінації Кращий ігровий фільм перемогла картина “Стиляги” Валерія Тодоровського. Кращим режисером став Олексій Герман-молодший (“Паперовий солдат). Приз за найкраще виконання жіночої ролі дістався Дарині Мороз (“Живи і пам`ятай”), а Ніку як кращий актор одержав Олег Долін (“Дике поле”).

Нагадаємо, фільм "Райські птахи" Романа Балаяна вийшов в український прокат 5 лютого 2009 року. 27 січня відбулася всеукраїнська прем`єра музичного відео групи Океан Ельзи на пісню “Ночі і дні” - головний саундтрек до фільму.

У фільмі зіграли Олег Янковський, Оксана Акіньшина і Андрій Кузічев.

Корреспондент